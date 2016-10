Absolut verrückt: The Dillinger Escape Plan-Show gerät aus den Fugen

Das Jahr 2017 markiert das zwanzig-jährige Jubiläum von The Dillinger Escape Plan. Wie Gitarrist Ben Weinman jüngst verlauten ließ, wird es sich wohl gleichzeitig um das Ende der Band handeln.

In New York feierten The Dillinger Escape Plan am 16. Oktober ihr frisch erschienenes Album DISSOCIATION und lieferten eine der letzen Shows ihrer Karriere ab – und alles geriet herrlich aus den Fugen!

Beispiel gefällig? In diesem Video ist zu sehen, wie Sänger Greg Puciato aus mehreren Metern, von einer Balustrade in das Publikum springt:

Here’s Greg of @dillingerescapeplan jumping off the second story at @websterhall just now. INSANE @benweinman #dillingerescapeplan #tdep #websterhall #dep #nyc Ein von C L R V Y N T (@clrvynt) gepostetes Video am 15. Okt 2016 um 19:20 Uhr

The Dillinger Escape Plan können es kaum glauben

Noch verrückter wird es allerdings gegen Ende des Sets, als gut die Hälfte des Publikums zu ‘Sunshine the Werewolf’ und dem folgenden ‘43% Burnt’ auf der Bühne steht, stagedived und fast nicht mehr zu unterscheiden ist, wer zur Band und wer zu den Fans gehört.

Auch die Band selbst kann fast nicht glauben, was da an diesem Abend in New York passiert war:

“Wenn wir versuchen würden, euch zu erklären, was letzten Abend in der New Yorker Webster Hall abging, würdet ihr es uns nicht glauben”, heißt es unter einem Video auf dem Instagram-Profil der Band.

If we tried to tell you about last night at Webster Hall in New York, you wouldn’t believe it. To everyone that was with us for that hour, some that have been there since the beginning, thank you. That will never be forgotten. Ein von THE DILLINGER ESCAPE PLAN (@dillingerescapeplan) gepostetes Video am 16. Okt 2016 um 10:12 Uhr



Nach der Tour zum neuen Album DISSOCIATION, das am 14. Oktober erschien, soll Schluss sein. “Wir wollten es wie (die TV-Serie Anm.d.R.) Seinfeld machen und die Sache beenden, solange wir noch auf dem Höhepunkt unserer Karriere sind” so Weinman in einem Interview zur Entscheidung aufzuhören.

“Unsere Band hat nie größeres Ansehen genossen und war nie populärer. Wir sind wirklich stolz auf unser neues Album, aber man muss eben auch sehen, dass wir 2017 unser 20-jähriges Bestehen feiern werden. Wir wollten nie an den Punkt kommen, aufhören zu müssen, weil wir zu alt sind oder die Leute uns einfach nicht mehr hören wollen.”