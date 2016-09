AC/DC: Abschiedsvideo von Cliff Williams veröffentlicht, Rock Or Bust-Tour endet heute

AC/DC und Cliff Williams haben bestätigt, was durch ein Interview eigentlich bereits länger bekannt ist: Der Bassist hört auf! Die Band veröffentlichte auf ihrem offiziellen Youtube-Kanal eine Video-Message, in der Williams seinen Rückzug von der Bühne im Anschluss an die Rock Or Bust-Tour erklärt. “Es ist Zeit für mich, aufzuhören. Das ist alles”, so der Musiker. “Nicht weil wir Malcolm, Phil oder Brian verloren haben. Ich meine, alles verändert sich, wenn soetwas passiert. Als Bon starb, hat es alles verändert. Aber weißt du, alles verändert sich, das ist es nicht. Es ist nur – ich bin bereit die Straße zu verlassen.”

“Zwischen den Touren hatten wir immer ein paar Jahre Pause, also weiß ich was ich jetzt tun werde. Nochmal: Es ist einfach an der Zeit. Ich bin glücklich. Ich will jetzt einfach nur Familienzeit, ausspannen und nicht mehr auf Tour sein”, ordnet Williams seinen Abschied ein.

Das letzte Konzert der Rock Or Bust-Tournee findet heute in Philadelphia, Pennsylvania statt. Es wird das vorerst letzte AC/DC-Konzert mit Cliff Williams am Bass sein.