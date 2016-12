AC/DC: Fotobuch zur „Rock Or Bust“-Tour erscheint 2017

Der berühmte Fotograf Ralph Larmann hat AC/DC auf ihrer „Rock Or Bust“-Tour begleitet, die 2015 in Coachella ihren Anfang gemacht und die Band rund um den ganzen Globus geführt hat. Entstanden sind viele Aufnahmen von AC/DC und Fans in Action. Die besten Bilder wurden vom Buchverlag Rufus Stone ausgesucht und im kommenden Fotoband „The Rock or Bust Tour Book 2015“ verewigt. Abgerundet wird das Buch durch Zahlen und Fakten sowie Tour-Anekdoten.

Ab Sommer 2017

Das Buch befindet sich derzeit noch in Produktion und soll im Sommer 2017 erscheinen. Interessierte Fans können sich auf einer eigens eingerichteten Website bereits für Updates und News registrieren. Der Fotoband wird als Coffee Table Book in mehreren Varianten erscheinen, darunter eine Sammleredition im „Leder und Metall"-Look sowie ein Band mit „aufleuchtendem" AC/DC-Slipcase.