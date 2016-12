Best Of 2016: Seht Videos der allerletzten AC/DC-Show mit Cliff Williams

AC/DC haben am 20.September ihre Rock Or Bust-Tour beendet und damit ein stürmisches Kapitel der Bandgeschichte erfolgreich zu Ende gebracht. Die Show in Philadelphia stellte dabei eine besondere Marke in der Geschichte einer der größten Rockbands aller Zeiten dar: Bassist Cliff Williams, immerhin seit 1977 (!) Teil der Band, spielte sein letztes Konzert mit AC/DC. Nachdem mit Phil Rudd, Malcolm Young und Brian Johnson in den letzten Jahren bis auf Angus Young das komplette Lineup der Australier nach und nach ersetzt wurde, ist unklar, ob es 2017 wirklich weitergehen wird.

Seht hier Videos vom allerletzten AC/DC-Konzert mit Cliff Williams!

https://www.youtube.com/watch?v=IUYbxEjx9q0 Video can’t be loaded: “Rock or Bust” AC/DC (W/Axl Rose)@Wells Fargo Center Philadelphia 9/20/16 (https://www.youtube.com/watch?v=IUYbxEjx9q0)

https://www.youtube.com/watch?v=AN6FUqAm01w Video can’t be loaded: “Shoot to Thrill” AC/DC (W/Axl Rose)@Wells Fargo Center Philadelphia 9/20/16 (https://www.youtube.com/watch?v=AN6FUqAm01w)

https://www.youtube.com/watch?v=0wWUijEtKIU Video can’t be loaded: “Back in Black” AC/DC (W/Axl Rose)@Wells Fargo Center Philadelphia 9/20/16 (https://www.youtube.com/watch?v=0wWUijEtKIU)

https://www.youtube.com/watch?v=aiUvkR3x0qA Video can’t be loaded: “Given the Dog a Bone” AC/DC (W/Axl Rose)@Wells Fargo Center Philadelphia 9/20/16 (https://www.youtube.com/watch?v=aiUvkR3x0qA)

https://www.youtube.com/watch?v=ptLF7LOMQNE Video can’t be loaded: “You Shook Me All Night Long” AC/DC (W/Axl Rose)@Wells Fargo Philadelphia 9/20/16 (https://www.youtube.com/watch?v=ptLF7LOMQNE)

https://www.youtube.com/watch?v=Ckhi0kWQx8w Video can’t be loaded: “Whole Lotta Rosie” AC/DC (W/Axl Rose)@Wells Fargo Center Philadelphia 9/20/16 (https://www.youtube.com/watch?v=Ckhi0kWQx8w)