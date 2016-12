Alice Cooper: Neues Album entsteht

Schockrock-Altmeister Alice Cooper ist derzeit dabei, Demos für ein neues Album aufzunehmen. Das sagte der Musiker in einem Interview mit The Arizona Republic.

„Wir schreiben und nehmen derzeit Demos auf”, so Cooper. „Wir haben drei Songs von der Original-Band die wir uns derzeit angucken und bei denen wir überlegen, ob wir sie in etwas verwandeln können. Wenn nicht, haben wir es immerhin versucht. Aber Neal, Mike, Dennis und ich haben zusammen Songs geschrieben. Und wie immer wissen wir, dass die besten zehn Songs auf dem Album sein werden. Es ist egal wo genau sie hergekommen sind. Ich werde die Lyrics schreiben und die Songs wie immer arrangieren. Bob wird die Dinger wie immer produzieren. Wenn die Songs von Neal, Mike und Dennis kommen – toll! Das fände ich super.”

“Es wird ein pures Riff Rock‘n’Roll-Album”, so Cooper weiter. „Wir werden versuchen, es so nah an KILLER und LOVE IT TO DEATH zu platzieren wie möglich.”