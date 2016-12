Anaal Nathrakh: Video zu ‘We Will Fucking Kill You’ zeigt nackte Gewalt

Wer würde bei einer Band wie Anaal Nathrakh und dem Titel ‘We Will Fucking Kill You’ auch schon tanzende Blumenmädchen erwarten?! Das neue Video zum Song zeigt nichts als nackte Gewalt – Und beweist trotzdem Sinn für Ästhetik!

https://youtu.be/OMYe7M26fZg Video can’t be loaded: Anaal Nathrakh “We Will Fucking Kill You” (OFFICIAL VIDEO) (https://youtu.be/OMYe7M26fZg)

‘We Will Fucking Kill You’ befindet sich auf dem aktuellen Anaal Nathrakh-Album THE WHOLE OF THE LAW, das im Oktober 2016 erschienen ist.

Anaal Nathrakh im Extreme-Metal-Olymp

Unser Rezensent Kai Krings gibt THE WHOLE OF THE LAW sechs Punkte und meint:

“Hat das Vorgängeralbum DESIDERATUM (2014) bereits den Übergottstatus von Anaal Nathrakh im Extreme-Metal-Olymp manifestiert, so unterstreicht THE WHOLE OF THE LAW diesen nun mehrmals. Dick und fett! Unübersehbar! Unüberhörbar! Brutal! Apokalyptisch! – Ja, genau so.”

Lest das gesamte Review hier!