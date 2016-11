Austin Carlile: „Es wird mir niemals besser gehen!”

Of Mice & Men-Frontmann Austin Carlile leidet am Marfan-Syndrom – einer schwerwiegenden Schädigung des Bindegewebes in seinem Körper. In den vergangenen Jahren musste sich Carlile bereits mehrfach schweren Operationen unterziehen, darunter einer Herz-OP während der er beinahe verstorben wäre.

Kürzlich musste die Band ihre Europatour aufgrund der gesundheitlichen Probleme ihres Sängers abbrechen. Carlile unterzog sich im Anschluss einer Reihe von Rücken-OPs, die er auch in den sozialen Netzwerken dokumentierte. Jetzt meldet sich der Sänger aufgrund der zahlreichen Genesungswünsche zu Wort und erklärt, was es mit dem Krankheitsverlauf des Marfan-Syndroms auf sich hat.

In einer Reihe von Tweets erklärt der Of Mice & Men-Frontmann, wie sich das Marfan-Syndrom auf sein Leben auswirkt.

„Zu eurer Information, mit Marfans wird man nicht gesund. Man kommt irgendwie durch.”, erklärt Carlile. „Ich hatte Operationen an den Füßen, Ohren, Rippen, Kopf, Hüfte und am Herzen, nur damit ich funktionieren und leben kann. An alle von euch die sagen, ich solle mich beeilen und gesund werden und fragen, was so lange dauern würde: Es wird mir niemals besser gehen. Seid ihr jetzt zufrieden? Ich leben JEDEN TAG wie er kommt. Jeder Tag ist eine Schlacht. Das Marfan Syndrom ist eine Fibrose-ähnliche Störung des Bindegewebes, was bedeutet, dass es deinen ganzen Körper betrifft. Und es ist schmerzhat. Ich weine nicht an all den schlechten Tagen auf Twitter. Ich schluck es runter und mache weiter. Die seltenen guten Tage? Ich wertschätze sie mehr, als ihr jemals verstehen könnt. Ich würde das hier niemandem wünschen. Dies ist der Grund, warum ich ein Herz für alle habe, denen es schlecht geht – mental oder physisch, denn mir geht es genauso.”

