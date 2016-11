Avenged Sevenfold: Autogrammstunde in Berlin

Die US-Metaller Avenged Sevenfold werden am 1. Dezember für einen Kurzbesuch in Berlin vorbeischauen: Die Band um Frontmann M. Shadows ist zwischen 18 und 19 Uhr in der Musikabteilung des Saturn am Europacenter zu Gast und wird Unterschriften verteilen.

Avenged Sevenfold haben kürzlich überraschend ihr Album THE STAGE veröffentlicht. Anders als sonst üblich verzichtete die Band auf eine ausufernde Promo-Phase im Vorfeld und lenkte die eigenen Fans sogar durch selbst gestreute Falschinformationen von den echten Release-Plänen ab.