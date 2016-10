Avenged Sevenfold: Chris Jericho erklärt wie Fake-Leak den Überraschungs-Release ermöglichte

Fozzy-Frontmann Chris Jericho hat in seinem Podcast ‘Talk Is Jericho’ erklärt, dass er gemeinsam mit Avenged Sevenfold-Sänger M.Shadows an einem Fake-Leak gearbeitet habe, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abzulenken und den Überraschungs-Release am 28.10. zu ermöglichen.

Kürzlich postete Jericho auf Instagram einen Eintrag, der angeblich das Veröffentlichungsdatum (9.Dezember) sowie den Albumtitel der Platte (VOLTAIC OCEANS) verriet. Die war ein geplanter Hoax, wie der Musiker jetzt verriet. Im Podcast erklärt der Frontmann: “Es hat so perfekt funktioniert, wir haben jeden hereingelegt. Wir waren die Meister der Puppen und haben die Fäden der Medien und haben jeden von THE STAGE abgelenkt. Ich habe diesen Deathbat mit dem Datum des 9.Dezembers 2016 gepostet und den Hashtag #voltaicoceans hinzugefügt, und die Leute haben dann entscheiden, dass VOLTAIC OCEANS am 9. Dezember erscheinen würde.”

Doch damit sei die sorgsam geplante Aktion noch nicht vorbei gewesen: “Nach ein paar Stunden habe ich den Eintrag dann gelöscht und plötzlich ist es viral gegangen. Ich hab mir das einfach alles ausgedacht. VOLTAIC OCEANS, ich hab mir das einfach ausgedacht!”

Alles klar. Hat geklappt, Chris.