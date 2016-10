Avenged Sevenfold: Live-Video vom Dach des Capitol Records Tower

Avenged Sevenfold veröffentlichten gerade in einer Hauruck-Aktion ihr neues Album THE STAGE. Einen Tag vor Veröffentlichung gaben sie zur Ankündigung ein Konzert auf dem Dach des Capitol Records Tower in Hollywood. Seht die komplette Performance unten im Video!

Avenged Sevenfold: So finden wir das neue Album THE STAGE

„Nach dem allzu plakativ gefälligen, gesichtslosen bis dreisten Gebrauchtwaren-Recycling des Vorgängers, finden A7X zu alter Stärke und jener Melange-Metal-Identität zurück, die CITY OF EVIL einst so faszinierend machte. Das erste Konzeptalbum ihrer Karriere verliert die eindeutigen Idole (Metallica, Maiden, Guns N’ Roses) nicht aus den Augen, erfreut aber wieder mit deutlich gesteigertem progressiven und stilistischen Experimentierwillen. Somit holt man die Band aus dem großen Vorbilderbuch wieder zurück ins Boot, die man zuletzt sträflich vernachlässigt hatte: Dream Theater. Und bislang ungewohnte, Grunge-Gefärbte Zwischentöne (‘Angels’), Jazz- sowie Hörspielelemente erweitern das spektral ambitionierte, stimmige Gesamtbild. Mehr Mut zur Eigenständigkeit zahlt sich eben aus.“

Frank Thießies (6 Punkte)

Eine weitere Kurz-Rezension zu THE STAGE findet ihr hier!