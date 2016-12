Avenged Sevenfold: Neidisch auf Metallicas Marketing-Kampagne

Im Interview mit dem Irischen Magazin Overdrive sprach der Avenged Sevenfold-Gitarrist Synyster Gates über Metallicas Marketing-Kampagne. Wie die Thrasher ihr aktuelles Album HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT beworben haben, käme einem “Geniestreich” gleich.

Metallica: HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT ist das bestgestartete Rock-Album seit über zwei Jahren

“Du brauchst immer ein wenig gesunden Wettbewerb”, meint Gates im Bezug auf das Avenged Sevenfold-Album THE STAGE, das nur wenige Wochen zuvor erschien. “Wir selbst versuchen immer unkonventionell zu denken und zu handeln, indem wir die Standard-Herangehensweise nehmen und sie ein wenig verbiegen, um einen neuen Weg zu gehen.”

Avenged Sevenfold sind “ein wenig neidisch”

Ihr neues Album veröffentlichten Avenged Sevenfold in einer Nacht und Nebel Aktion. Auch sie gingen also nicht den normalen Marketing-Weg einer großen Vorankündigung zu THE STAGE, sondern beschränkten sich auf mysteriöse Ankündigungen.

“Dann kommt so jemand wie Metallica und legt die Messlatte für gute Promotion höher. Wir sind ein wenig neidisch”, witzelt Synyster Gates.

Auch wir feierten das Metallica-Marketing

Viel wurde und wird in den letzten Jahren über den Zustand der Musik-Industrie gesprochen. Streaming, MP3s, sinkende Album-Verkäufe – scheinbar hat sich einiges zum schlechten entwickelt. Aber Not macht eben auch erfinderisch.

"Um ehrlich zu sein denke ich persönlich, dass es eine großartige Zeit für die Musik-Industrie ist", so der Avenged Sevenfold-Gitarrist überraschend.

“Diese Zeiten zwingen dich dazu, unorthodoxe Herangehensweisen zu finden und nicht einfach die ausgetretenen Pfade zu gehen. Die Geschäfts-Methoden der Vergangenheit funktionieren eben nicht mehr. Sieh dir einfach Bands wie Metallica und uns an – Wir haben großen Spaß an der Herausforderung, anders an Dinge heranzugehen und haben keine Angst davor, neue Dinge zu versuchen.”