Babymetal 2017 Support für Metallica und Guns N’ Roses

Babymetal sind momentan der Tour-Support für Red Hot Chili Peppers in Großbritannien. 2017 folgen Konzerte mit Metallica und Guns N’ Roses. Sind Su-Metal, Yuimetal und Moametal jetzt endgültig im Metal-Olymp angekommen?

“Metallica ist ein so unglaublich wichtiger Teil von dem, was Babymetal ausmacht.”

Für die Babymetal-Frontdamen scheint es sich jedenfalls so anzufühlen: “Ich bin einfach so aufgeregt über die letzten fantastischen Neuigkeiten, mit so großen Bands wie Red Hot Chili Peppers und Guns N’ Roses spielen zu dürfen – und jetzt auch noch Metallica. Ich komme da einfach nicht mehr mit!”, so Yuimetal ungläubig.

“Metallica ist ein so unglaublich wichtiger Teil von dem, was Babymetal ausmacht. Es kommt mir manchmal so vor, als hätten wir es nur Dank Metallica soweit gebracht.”

Mit den Thrash-Veteranen werden die Japanischen J-Pop-Metalerinnen am 11. Januar 2017 im Süd-Koreanischen Seoul auftreten. Mit Guns N' Roses werden Su-Metal, Yuimetal und Moametal im März kommenden Jahres fünf Konzerte in Japan spielen.

Babymetal LIVE AT WEMBLEY

An diesem Freitag, dem 09. Dezember 2016 erscheint das Live-Album LIVE AT WEMBLEY. Eine digitale Variante soll am 30. Dezember folgen. Aufgenommen wurde das Konzert am 02. April 2016 in London, wo Babymetal ihre erste Arena-Show in England vor 12.000 Fans gespielt haben.