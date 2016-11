Babymetal: Live-Album LIVE AT WEMBLEY kommt im Dezember

Die japanische Metal-Idol-Band Babymetal spaltet die Metal-Welt: Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Auch in der METAL-HAMMER-Redaktion gibt es regelmäßig hitzige Diskussionen über die Band. Doch das soll uns nicht davon abhalten, euch mit den neuesten Informationen zu versorgen.

So wird am 09. Dezember 2016 das Live-Album LIVE AT WEMBLEY veröffentlicht. Eine digitale Variante soll am 30. Dezember folgen. Aufgenommen wurde das Konzert am 02. April 2016 in London, wo Babymetal ihre erste Arena-Show in England vor 12.000 Fans gespielt haben.

LIVE AT WEMBLEY: Tracklist

Babymetal Death Awadama Fever Yava! GJ! Doki Doki * Morning Meta Taro Amore Megitsune KARATE Ijime, Dame, Zettai Gimme Chocolate!! The One (English version) Road Of Resistance

YouTube-Trailer

Auf YouTube haben Babymetal außerdem ein Video veröffentlicht, um die Vorfreude auf den Release des Live-Albums zu steigern. Da soll noch mal einer behaupten, 2016 sei ein schlechtes Jahr.