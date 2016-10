Battlefield 1: Video des Kampagneneinstiegs, “es wird nicht erwartet, dass du überlebst”

EA und DICE haben ein neues Video vom Einstieg in die Kampagne von Battlefield 1 veröffentlicht. In 12 Minuten kämpft der Spieler im Jahr 1918, irgendwo an der Westfront des ersten Weltkrieges. Das brutale Szenario des gnadenlosen Krieges wird dabei intensiv in Szene gesetzt: Der Spieler stirbt während der Kämpfe gegen deutsche Soldaten gleich mehrere Male, wobei er aber nicht wie sonst üblich zu einem Speicherpunkt zurückgesetzt wird, sondern einfach den nächsten Teenager in den Reihen der britischen Armee übernimmt, der als Menschenmaterial in die Schlacht geworfen wird.

Battlefield 1 wird am 21. Oktober erscheinen und hat eine USK-16-Freigabe erhalten!

Seht die 12 Minuten Battlefield-1-Gameplay hier im Video: