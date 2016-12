Best Of 2016: Der METAL HAMMER-Adventskalender, Tag 24

Weihnachtszeit, Adventskalender-Zeit. Natürlich sind auch wir dieses Jahr wieder gemeinsam mit den Kollegen von Rolling Stone und Musikexpress mit dabei und bieten euch fette Preise im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Was ihr dafür tun müsst? Unseren Adventskalender anklicken, das Türchen des Tages öffnen, eine Frage beantworten und am Gewinnspiel teilnehmen.Unser Adventskalender ist vollgepackt mit tollen Preisen!

Nehmt jetzt teil und greift heute den fetten Hauptpreis in Form eines Gaming Bundles inkl. PlayStation 4 Slim inkl. Call Of Duty: Infinite Warfare ab!

Der Preis:

Sony PlayStation 4 Slim (1 TB)

(1 TB) Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition

Merchandise (Poster, T-Shirt, Tasse, COD Mega Blocks Figur)

Über Call of Duty Infinite Warfare:

Call of Duty® kehrt mit einem Kampf zweier Armeen, wie er in der Geschichte der rekordbrechenden Reihe noch nicht gesehen wurde, zu seinen Wurzeln zurück. Call of Duty®: Infinite Warfare lässt die Spieler in eine militärische Geschichte eintauchen, in der das Geschehen zum ersten Mal in der Reihe auch jenseits der Grenzen unseres Planeten in den Weiten unseres Sonnensystems stattfindet. Die Infinite Warfare Legacy Edition beinhaltet neben dem neuen Titel auch die volle Kampagne und 10 Multiplayer-Maps des legendären Titels Call of Duty® 4: Modern Warfare®, der in voller HD-Pracht als Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered veröffentlicht wurde.