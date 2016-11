Bethlehem: Hört ‘Die Dunkelheit darbt’ in der Premiere

Die 1991 gegründeten Betlehem gelten mit ihrem Album DARK METAL als so etwas wie die Gründer des gleichnamigen Musikstils. Bald wird die deutsche Truppe um Jürgen Bartsch ein neues Album veröffentlichen: BETLEHEM erscheint am 2. Dezember 2016 (hier vorbestellbar). Wir haben heute die erste Auskopplung ‘Die Dunkelheit darbt’ für euch in der Premiere!

—

Alles neu bei BETHLEHEM: Die deutschen Dark Metal-Urgesteine legen im 25. Jahr ihr neuntes, band-betiteltes Album vor. Von der Urbesetzung ist längst nur noch Bassist JÜRGEN BARTSCH (l.) übrig geblieben, der zurück-, mit dem neuen Line-up um Darkened Nocturn Slaughtercult-Sängerin Onielar vor allem aber voraus blickt.

Es ist der Wahnsinn, der Jürgen Bartsch antreibt. Seit 25 Jahren steht er hinter Bethlehem, einer Band, die seit früher Zeit an von Selbstzersetzung, Unstetigkeit und regelmäßigen Personalwechseln begleitet wurde. Das führte in letzter Konsequenz im Frühjahr 2015 sogar zur Auflösung. Diese und der begleitende frustrierte Facebook-Post kamen nicht von ungefähr:

„Wir sollten einige Shows in den USA spielen. Wie üblich haben das einige von uns auf die leichte Schulter genommen“, erinnert sich Band-Kopf Bartsch an die Vorgeschichte. „Als dann zwei Wochen vor der ersten Show klar wurde, dass noch nicht einmal die Hälfte der Setlist für den hiesigen Klo-Gig in der Eckkneipe nebenan taugen würde, habe ich eine Vollbremsung hingelegt. Die Veranstalter waren natürlich außer sich vor Freude, und so musste eine halbwegs plausible Erklärung her. (…)“

