Beyond The Black geben neues, festes Line-Up bekannt

LOST IN FOREVER aber nicht „forever lost“: Jennifer Haben hat ab sofort wieder ein komplettes Line-Up für die Zukunft von Beyond The Black parat.

„BTB ist zurück und komplett!“, gibt die wieder vollständige deutsche Symphonic Metal-Band auf Facebook bekannt.

„Meine neuen Bandkollegen Stefan Herkenhoff (Bass), Chris Hermsdörfer (Gitarre/Gesang), Tobi Lodes (Gitarre/Gesang), Jonas Roßner (Keys/Gesang), Kai Tschierschky (Schlagzeug) und ich sind bereit die Bühnen der Welt zu entern und werden morgen Abend unsere Headline-Tour in Köln starten.“

Beyond The Black 2017

Frontfrau Jennifer Haben sprach jüngst in einem Interview über die anstehenden Konzerte im November. Schon Anfang 2017 soll es für Beyond The Black demnach auf eine ausgiebige Europa-Tour mit Epica und Powerwolf gehen.

Die deutschen Symphonic Metal-Band unterzog sich zuletzt großer Veränderungen. Sängerin Jennifer Haben trennte sich von allen übrigen Musikern.

„Die Headliner-Termine im November sind schon fast ausverkauft“, freut sich Haben. „Gemeinsam mit meinen neuen Musikern sitze ich auch an neuen Songs.“

Das Ergebnis: „Außerdem werden wir am 13.01.2017 eine Tour-Edition von „Lost In Forever“ veröffentlichen inkl. 4 brandneuen BTB-Songs“, wie es jetzt in dem Post auf dem Beyond The Black-Profil auf Facebook heißt.

Alles wieder auf Kurs

Bei der Auswahl der neuen Musiker hatte Jennifer Haben die „alleinige Entscheidungsgewalt, wer bei Beyond The Black neues Bandmitglied wird“, wie die Sängerin im Juli 2016 betonte.