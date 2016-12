Black Sabbath: Tony Iommi muss ein Tumor aus dem Rachen entfernt werden

Der an Krebs erkrankte Tony Iommi wird sich im Rahmen seiner Behandlung einer Operation unterziehen müssen. Das sagte der Black Sabbath-Gitarrist der Irish Times in einem Interview. Zwar sei der seit 2012 behandelte Krebs weiterhin in Remission und Iommi sei auch körperlich fit, dennoch hätten die Ärzte einen Tumor entdeckt, der entfernt werden müsse.

„Ich war vor vier Wochen bei einem Check und der Arzt hat mir gesagt, dass dort, wo ich ursprünglich den Krebs hatte, keine Aktivität erkennbar ist, aber es gibt Aktivität in meinem Rachen.”, so Iommi. „Wenn ich nach England zurückkehre, muss ich mich einer Operation unterziehen, um das Ding am Ende meiner Nase zu entfernen. Die Ärzte haben dort einen Knoten entdeckt und wir wissen nicht ob es Krebs ist, oder etwas anderes. Ich fühle mich derzeit aber OK!”

Iommi wurde im Jahr 2012 ein Lymphom diagnostiziert. Dabei bildet sich Krebs im Lymphsystem. Der Musiker unterzog sich einer experimentellen Behandlung, die die Krankheit zunächst unter Kontrolle brachte.