Die italienischen Melo-Deather Black Therapy werden am 2. Dezember ihr zweites Album IN THE EMBRACE OF SORROW, I SMILE veröffentlichen. Die Platte wurde im 16th Cellar-Studio aufgenommen, in dem u.a. auch Fleshgod Apocalypse ihre letzten Werke auf CD gebannt haben.

Jetzt veröffentlichte die Band ein Video zum Titeltrack ‘In The Embrace Of Sorrow, I Smile’, das ihr bei uns zuerst und exklusiv sehen könnt!

Seht hier das neue Black Therapy-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=NY2U_9gC7Vg Video can’t be loaded: BLACK THERAPY – In The Embrace Of Sorrow, I Smile (OFFICIAL VIDEO) (https://www.youtube.com/watch?v=NY2U_9gC7Vg)