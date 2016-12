Body Count: Teaser zum neuen Video ‘No Lives Matter’

Die US-Crossover-Legenden Body Count um Frontmann Ice-T haben auf Twitter das Video zu einem neuen Song namens ‘No Lives Matter’ vom kommenden Album BLOODLUST, das im März erscheinen wird.

Der Teaser zeigt nicht nur den Frontmann selbst in Action, sondern lässt auch erahnen, was man auf dem kommenden Album der Crossover-Formation erwarten kann.

Seht den Teaser zum kommenden Body Count-Video unten!

Gegenüber Revolver Magazine äußerte sich Ice-T bereits über den Prozess des Songwritings und erläutert, dass die Band mehrfach damit kämpfte, mehr Variation zwischen den Songs zuzulassen. „Einmal haben wir zwei Songs hintereinander aufgenommen und dann festgestellt ‘Ey, das ist das gleiche Riff in beiden Songs’. Also mussten wir uns für einen entscheiden. Aber am Ende hatten wir wirklich aggressive und gute Musik!”