Bring Me The Horizon: Fan stürmt auf die Bühne und wird von Oli Sykes mit offenen Armen empfangen

Es ist grundsätzlich keine gute Idee, während einer Show uneingeladen auf die Bühne eines Künstlers zu stürmen. Tragische Vorkommnisse wie die Ermordung von Dimebag Darrel haben bei Musikern in den letzten Jahren zu einer erhöhten Sensibilisierung und teils rabiaten Reaktionen geführt, wenn sich das Publikum ungebetenerweise in ihren Schutzraum im Scheinwerferlicht begab.

Bei Bring Me The Horizon sah das jetzt etwas anders aus. Als vor etwas über einer Woche ein Fan in Australien die Bühne der Briten während des Über-Hits ‘Drown’ stürmte, ist zunächst mit dem Schlimmsten (also einer gezielten Faustplatzierung durch den Frontmann) zu rechnen. Doch es kommt anders: Oli Sykes empfängt den übermütigen Bühnenkletterer mit offenen Armen und lädt ihr sogar noch zu Gast-Gesang im Chorus ein, bevor die Security den ungebetenen Gast von der Bühne eskortiert.

Gute Aktion von Oli Sykes. Dennoch gilt: Klettert nicht auf die Bühne, wenn die Musiker euch nicht dazu auffordern!

Seht den Moment hier im Video: