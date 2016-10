Bring Me The Horizon: Live-Video von ’Doomed’ mit Orchester veröffentlicht

Die britische Metalcore-Formation Bring Me The Horizon haben ein Live-Video ihrer Show in der Royal Albert Hall vom 22. April in London veröffentlicht, wo die Mannen um Frontmann Oli Sykes gemeinsam mit einem Orchester ihre Songs im Bombast-Gewand darboten, um Geld für den Teenage Cancer Trust sammelten. Wie angekündigt wird jetzt am 2. Dezember eine Doppel Live-CD inklusive DVD dieser großartigen Show erscheinen, deren Erlöse ebenfalls dem karitativen Zweck zugeführt werden.

Um zu unterstreichen, mit welcher musikalischen Qualität man es hier zu tun hat, hat die Band jetzt ‘Doomed’ von der aktuellen Platte THAT’S THE SPIRIT in der Orchester-Live-Version veröffentlicht.

Seht die vermutlich beste ‘Doomed’-Version hier: