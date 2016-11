Bring Me The Horizon: Seht das neue Video zu ‘Oh No’

Oh, Ja: Bring Me The Horizon haben ein neues Video zu ihrem Song ‘Oh No’ veröffentlicht. Seht den Clip zum Song vom aktuellen Album THAT’S THE SPIRIT unten!

Frontman Oli Sykes über das neue Video: „Das ist das erste Video, bei dem ich mich zurückgehalten habe und dem Regisseur die komplette Kontrolle überlassen haben. Zuerst war meine Reaktion ziemlich zurückhaltend, aber als ich dann das Ergebnis sah, bin ich vor Freude ausgerastet!“

https://youtu.be/SEp9Kh0M4f0 Video can’t be loaded: Bring Me The Horizon – Oh No (Official Video) (https://youtu.be/SEp9Kh0M4f0)

Mit THAT’S THE SPIRIT haben Bring Me The Horizon den Sprung in die nächst höhere Hallen-Klasse geschafft. Im Herbst 2016 setzen die Briten um Oli Sykes ihren Siegeszug auch in Deutschland fort. Präsentiert wird der moderne Metal-Abriss natürlich von METAL HAMMER!

METAL HAMMER präsentiert:

BRING ME THE HORIZON + While She Sleeps + Basement

Tour 2016

15.11. Frankfurt, Jahrhunderthalle

16.11. Hamburg, Sporthalle

17.11. Bochum, RuhrCongress

18.11. Berlin, Columbiahalle