Bullet For My Valentine: Seht das Video zu ‘Don’t Need You’

Die britischen Modern-Metaller von Bullet For My Valentine haben eine brandneue Single veröffentlich. Seht das Video zu ‘Don’t Need You’ unten!

Verantwortlich für das Video zeichnet der Regisseur Ville Juurrikkala, der auch hinter Musik-Videos von zum Beispiel Nightwish und Michael Monroe steckt.

Bullet For My Valentine-Frontmann Matt Tuck über die neue Single: „Sie ist heavy, düster, super episch, sie ist genauso, wie man Bullet kennt und ich denke, wenn unsere Fans den Song hören, werden sich durchdrehen!“

‘Don’t Need You’ sei außerdem ein guter Hinweis auf die Frage, wo die musikalische Reise die Briten in naher Zukunft hinführen wird.

https://www.youtube.com/watch?v=g6DdX51fnxM&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Bullet For My Valentine – Don’t Need You (https://www.youtube.com/watch?v=g6DdX51fnxM&feature=youtu.be)

Im Herbst wird es modern: Die Briten Bullet For My Valetine kommen gemeinsam mit der US Metalcore-Instanz Killswitch Engage auf Tour. Als Support dabei: Cane Hill. Präsentiert wird der moderne Metal-Doppelschlag natürlich von METAL HAMMER!

METAL HAMMER präsentiert:

BULLET FOR MY VALENTINE + KILLSWITCH ENGAGE + CANE HILL

Tour 2016

11.11. München, Tonhalle

12.11. Leipzig, Haus Auensee

15.11. Ludwigsburg, MHP Arena

16.11. Wiesbaden, Schlachthof

18.11. Bremen, Pier 2

22.11. Köln, Palladium