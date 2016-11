Der Apocalypse ein Schnippchen Schlagen: Cancel The Apocalypse versuchen das seit dem 4. November 2016 mit ihrem neuen Album OUR OWN DEMOCRACY. Darauf spielen die Franzosen modernen Post-Metal in einer ungewöhnlichen Instrumentalisierung. Wie das klingt? Das hört und seht ihr in unserer Video-Premiere zu ’Candlelight‘:

https://www.youtube.com/watch?v=LZGvDWg6A54 Video can’t be loaded: Cancel The Apocalypse – Candlelight (https://www.youtube.com/watch?v=LZGvDWg6A54)