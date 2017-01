Children Of Bodom: Neues Album wird 2017 entstehen

Die finnischen Melo-Deather Childen Of Bodom werden 2017 nutzen, um ein neues Album zu schreiben. Das erklärte Schlagzeuger Jaska W. Raatikainen, der sich auf Facebook in einem äußerst ausführlichen Posting über den Zustand der Band und vor allem über den Zustand seines Körpers äußert. Denn während die Nachricht, dass wir wohl in knapp einem Jahr mit einer neuen Children Of Bodom-Platte rechnen können angesichts der Qualität von I WORSHIP CHAOS durchaus freudig stimmt, hat Raatikainen auch noch eine schlechte Nachricht: Vermutlich wird sich der Drummer nach den Aufnahmen der neuen Bodom-Platte einer Rücken-OP unterziehen müssen.

Der Schlagzeuger beschreibt, dass er im vergangenen Jahr kaum einen schmerzfreien Tag erlebt habe und er zu der Einsicht gekommen sei, dass „ein Drummer mit einem Körper zu sein, der ein totales Wrack ist, die vermutlich schlechteste Kombination ist”. Entsprechend angestrengt sei er vom letzten Jahr gewesen – obgleich es für den Musiker viele Highlights gegeben habe, darunter die Südamerika-Tour, sowie die Shows mit Megadeth.

Children Of Bodom werden im Frühjahr und Sommer neue Songs schreiben um im Herbst ins Studio zu gehen. Der I WORSHIP CHAOS-Nachfolger wird das erste Album sein, auf dem der 2016 zur Band gestoßene Daniel Freyberg zu hören sein wird.

