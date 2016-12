Chris Adler tritt den reaktivierten Hair-Metallern Nitro bei

Bisher war es nur eine Reunion unter vielen: Die 80er Hair-Metaller Nitro werden 23 Jahre nach ihrer Auflösung reaktiviert. Für Fans eine gute Nachricht, einige werden vermutlich aber zunächst googeln müssen, womit man es eigentlich zu tun hat (Spoiler: Hiermit!). Die Band wurde Ende der Achtziger vor allem aufgrund der technischen Fähigkeiten ihrer Mitglieder bekannt, löste sich aber bereits 1993 nach dem zweiten Album auf.

So weit, so normal. Doch jetzt kündigte Lamb Of God-Schlagzeuger Chris Adler, der erst kürzlich auch bei Megadeth aushalf bevor diese sich Soilwork-Drummer Dirk Verbeuren krallten, an, Teil der Glam-Reunion zu sein. Ein kluger Schachzug von Gitarrist Michael Angelo Batio und Sänger Jim Gillette, der vor allem wegen seiner Fähigkeiten in extrem hohen Lagen bekannt wurde.

In der Pressemitteilung wird Chris Adler wie folgt zitiert: „Ich bin mir nicht sicher, wer genau meine Telefonnummer an die talentiertesten Musiker des Planeten weitergibt, aber ich könnte nicht glücklicher sein. Ich habe mich immer gefragt, wie eine Metal Band klingt, bei der alle Cheatcodes freigeschaltet sind. Und, naja, ich muss es mich jetzt nicht mehr fragen. Ich bin weggeblasen von dem modernen Sound und Groove in dem Material. Das Chaos wurde eingefangen – und es ist unglaublich heavy!”

Nitro befinden sich demnach im Aufnahmeprozess eines neuen Albums, das im Frühjahr 2017 erscheinen soll.