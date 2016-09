Cliff Burtons 30. Todestag: Wir gedenken dem Metallica-Bassist

Am 27.09.1986 verstarb Metallica-Bassist Cliff Burton bei einem tragischen Busunglück während der MASTER OF PUPPETS-Tour in Schweden.

Zum 30. Todestag des Metallica-Bassisten haben wir euch einige denkwürdige Videos von und über Cliff Burton zusammengestellt. Live-Auftritte, Tributes, Dokumentationen und Erinnerungen den vielleicht größten Bassisten, den der Metal hervorgebracht hat!

Metallica spielen ‘Whiplash’ 1983 in San Francisco. Cliff Burton (Bass), James Hetfield (Gitarre), Dave Mustaine (Gitarre) und Lars Ulrich (Schlagzeug):

Eine Dokumentation über Cliff Burtons Tod, in der sich Metallica, Crew-Mitglieder und weitere Musiker und Freude erinnern:

Cliff Burton in seinem Element. ‘For Whom The Bell Tolls’ live am 31. August 1985:

30 Jahre Metallica: James Hetfield und Faith No More-Gitarrist Jim “Fatso” Martin sprechen über Cliff Burton:

Metallica spielen ‘Fade To Black’ 1985. James Hetfield, Kirk Hammet, Cliff Burton und Lars Ulrich:

Kirk Hammet und Anthrax-Gitarrist Scott Ian sprechen über Cliff Burton:

Red Hot Chili Peppers-Bassist Flea hält im Rahmen der Aufnahme in die Hall Of Fame, eine rührende Rede über Cliff Burton:

Metallica – ‘Orion’: Cliff ‘Em All – A Tribute To Cliff Burton

Cliff Burtons Vater Ray mit einer Widmung an seinen Sohn: