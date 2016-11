Corey Taylor entschuldigt sich bei Rick Rubin

Rick Rubin war für Slipknot als Produzent auf VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES) tätig, welches 2004 veröffentlicht wurde. Corey Taylor war mit der Zusammenarbeit jedoch nicht so zufrieden wie seine Bandkollegen. 2011 ließ er sich öffentlich über Rick Rubin aus und bezeichnete ihn als „überbewertet“ und „überbezahlt“.

Übrigens: Rubin war auch für die Produktion von dem Metallica-Album DEATH MAGNETIC verantwortlich – und um dessen Sound wurde 2008 gestritten, gewütet und fachgesimpelt. Aber zurück zu Corey Taylor:

Der damalige Wortlaut:

Doch inzwischen bereut Corey Taylor seine damaligen Aussagen zutiefst. In einem neuen Interview mit „Apple Music“ hat der 42-Jährige verraten, dass er sich am liebsten persönlich bei Rick Rubin für sein Verhalten entschuldigen möchte:

Ich will ganz ehrlich sein. Ich denke, dass es mehr an mir als an ihm lag. Er arbeitet auf diese Weise und hat das immer schon so gemacht. Ich kannte diese Art zu arbeiten nicht. Ich war ein junger Typ, frisch trocken. Als trockener Sänger schrie ich damals nach seiner Aufmerksamkeit. Das lag daran, dass ich jung und mir selbst unsicher war. Ich brauchte Führung, die ich dann von Greg Fidelman [Toningenieur, Anm.] bekam. Ricks Ingenieure sind im Prinzip seine Ersatzmänner. Das weiß man, wenn man mit ihm arbeitet. Ich war damals eine offene Wunde, die heilen musste. Ich hatte niemanden, der mir half. Deshalb habe ich ihm häufig die Schuld dafür zugeschoben – rückblickend vermutlich mehr, als ich es hätte tun sollen. Ich fühle mich deswegen schlecht und hoffe, dass ich es eines Tages wieder gutmachen kann.