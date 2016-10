Corey Taylor über Marilyn Manson: “Er war so modern und so hart!”

In einem Interview mit Hayashi International Promotion hat sich Slipknot-Frontmann Corey Taylor über das Verhältnis zu Schock-Rocker Marilyn Manson geäußert, mit dem die Band im Sommer gemeinsam auf Tour war. Manson ist schon erheblich länger als Slipknot aktiv – und Taylor outete sich auch sogleich als Fan des Musikers: “Wir waren Fans als er anfing”, erklärt Corey. “Er war einer von diesen Künstlern, die die Grenzen musikalisch und energetisch verschoben. Ich meine, er war jemand der so unheimlich modern und gleichzeitig so hart war. Wir waren beinahe Seelenverwandte. Wir haben immer viel Wert auf die Verbindung zwischen Kunst, Musik und dieser Art heidnischem Vibe zu legen. […] Diese Tour hat in vielerlei Hinsicht Sinn ergeben.”

Marilyn Manson wird sein neues Album SAY10 im Februar 2017 veröffentlichen