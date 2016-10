Cradle Of Filth: Aufnahmen für neues Album beginnen im Dezember

Die britischen Schwarzkittel Cradle Of Filth werden bereits im Dezember mit den Aufnahmen für ein neues Album beginnen. Das verriet Frontmann Dani Filth Metal Wani in einem Interview.

Der Nachfolger für das 2015 veröffentlichte HAMMER OF THE WITCHES soll demnach im September 2017 erscheinen – und noch sei noch lange nicht alles fertig.“Musikalisch sind wir im Grunde fertig”, so Dani, schränkt aber sofort ein: “Ich bin weit davon entfernt mit den Texten fertig zu sein. Ich habe bisher zwei Songs geschrieben. Wir arbeiten alle sehr hart und jeder trägt etwas bei.”

Dani umschreibt das neue Cradle Of Filth-Material als “sehr viktorianischen Gothic-Horror”

Einzelne Songs sollen erneut die 7-Minuten-Marke knacken und Prog-Elemente umfassen. Unter den Songs, die auf der neuen Platte zu finden sein werden, befände sich zudem ‘Achingly Beautiful’ der eigentlich bereits für HAMMER OF THE WITCHES geschrieben wurde, aber es nicht auf die Scheibe geschafft hat.