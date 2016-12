Die Melodic Black-Metaller Craving werden am 16. Dezember ihr neues Album BY THE STORM veröffentlichen. Jetzt haben die Oldenburger ein neues Video zum Song ‘Spirits Of The Dead’ veröffentlicht, welches ihr bei uns zuerst und exklusiv sehen könnt!

Seht hier das neue Craving-Video zu ‘Spirits Of The Dead’:

https://www.youtube.com/watch?v=2xErxw79kfE&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Craving – Spirits Of The Dead (OFFICIAL MUSIC VIDEO) [Epic Extreme Metal] (https://www.youtube.com/watch?v=2xErxw79kfE&feature=youtu.be)