Dark Tranquillity: Doku ‘Out Of Nothing‘ exklusiv bei uns anschauen

2009 haben Dark Tranquillity die DVD WHERE DEATH IS MOST ALIVE veröffentlicht. Das Set bietet auf der ersten Disc einen Livemitschnitt vom Konzert in Milan und auf DVD 2 die Doku ‘Out Of Nothing‘. Und eben jenen Film könnt ihr jetzt exklusiv bei uns anschauen.

Gedreht wurde die Doku im April 2009 in Göteborg und sie enthält viele Interviews, darunter mit Größen wie Anders Fridén, Fredrik Johansson, Michael Nicklasson, Tomas “Tompa” Lindberg, Edward Janson, Anders Iwers, Fredrik Nordström und Gustaf Höök. Der Film hat eine Laufzeit von 47 Minuten und ist ein Muss für jeden Fan von Dark Tranquillity.

Doku: ‘Out Of Nothing‘ von Dark Tranquillity

https://www.youtube.com/watch?v=vtWeRA-lbz0 Video can’t be loaded: DARK TRANQUILLITY – Out Of Nothing – The DT Documentary (https://www.youtube.com/watch?v=vtWeRA-lbz0)

