Darksiders: Warmastered Edition mit 4K-Auflösung für PS4 Pro

Darksiders: Warmastered Edition ist eine überarbeitete Fassung des ersten Darksiders-Teil aus dem Jahr 2010. Publisher THQ Nordic hat nun weitere Informationen zum bald erscheinenden Titel enthüllt.

So soll Darksiders: Warmastered Edition sowohl auf PC als auch PS4 Pro 4K-Auflösung unterstützen, des Weiteren wird ein Gameplay mit 60 FPS versprochen – Besitzer einer Wii U müssen sich allerdings mit 30 FPs begnügen.

Weitere Änderungen

1080p-Auflösung für Konsolen

4K-Auflösung auf PC und PS4 Pro

Texturen haben die doppelte Auflösung

Optimiertes und überarbeitetes Rendering

Gameplay mit 60 FPS (30 FPS auf Wii U)

Außerdem gibt es einen neuen Trailer, der Szenen aus dem Spiel zeigt:

https://www.youtube.com/watch?v=mdLDf4INOik Video can’t be loaded: Darksiders: Warmastered Edition – Teaser Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=mdLDf4INOik)

Darksiders: Warmastered Edition erscheint am 22. November 2016 für PS4 und Xbox One und am 29. November 2016 für PC. Eine Fassung für die Wii U soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.