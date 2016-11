Darkthrone: Fenriz veröffentlicht Techno-Mix – Und so klingt er

Fenriz ist häufig zu jedem Spaß aufgelegt – Das ist allerdings der volle Ernst des gestandenen Black-Metallers: Er ist ein großer Techno-Fan. Jetzt hat er einen Mix seiner Lieblingssongs aus den Bereichen Techno und House veröffentlicht.

Lest die Liebeserklärung des Darkthorne-Kopfes an die elektronische Musik unten! Hört hier seinen Techno-Mix:

„Ich wuchs als Hard Rock- und Heavy Metal-Fan auf und als ich mich entschied selbst diesen Musik-Stil zu spielen, fiel mir irgendwann auf, dass er etwas von seiner Magie verlor“, erklärt Fenriz ein wenig enttäuscht.

Eine lebenslange Liebe

„Als ich dann Techno, House usw. im Jahr 1992 für mich entdeckte schwor ich mir, diese Musik niemals selbst zu spielen bzw. zu programmieren – Ich wollte mir wenigstens diese Magie erhalten. Bis heute habe ich nicht die geringste Ahnung, wie man diese Stil programmiert.

Stattdessen haben ich mir die Alben wie ein Verrückter gekauft. Etwa 1994/1995 dachte ich mir, ich muss wenigstens IRGENDETWAS mit dieser Musik machen, denn sie wird offensichtlich eine lebenslange Liebe von mir sein. Also habe ich im Jahr 1995 angefangen, mir abgeranzte Decks und einen Mixer zu kaufen und habe mich an die Arbeit gemacht.“

Der jetzt von Fenriz veröffentlichte Mix ist ein Ergebnis der Liebe des Darkthorne-Kopfes zu Techno- und House-Musik.

Die Tracklist von Fenriz Mix:

00:00 Agent Steel – ‘The Calling’

00:48 Unknown track, bought circa 1993/1994

06:50 Excerpt from Klaus Schulze – ‘Wahnfried 1883’

07:49 The Martian – ‘Lost Transmission From Earth’

13:48 Excerpt from 2001: A Space Odyssey soundtrack

14:44 Nubian Mindz – ‘Red Sky’

19:46 Plastikman – ‘Ovokx’

21:33 Voodooant – ‘Voodoopuzzy’

29:04 Freq – ‘Xirtam 2 (Original mix)’

38:42 P.A. Presents – ‘Entangled’

49:30 Excerpt from 2001: A Space Odyssey soundtrack

52:54 E.R.P. – ‘Aurelia’

58:18 Excerpt from Deep Dish – ‘Junk Science’

DOWNLOAD the mix on FACT MAG.