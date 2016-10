Das Dio-Hologramm macht David Draiman (Disturbed) traurig

Weiterlesen Meinung Meinung: Sollten Hologramm-Konzerte ein Teil der Zukunft des Metals sein? Ist es nur die typische deutsche Technologiefeindlichkeit oder handelt es sich hier um eine relevante Frage nach Ethik und Pietät? Sollten Hologramm-Konzerte Teil der Zukunft des Metals werden? Auf dem Wacken Open Air 2016 spielten die Dio Disciples gemeinsam mit einem Hologramm des verstorbenen Ronnie James Dio auf einer Bühne. Später wurde angekündigt, dass das Hologramm auch auf Tour gehen würde. Diese Tatsache führte nicht nur in METAL HAMMER-Redaktion zu zwiespältigen Meinungen. Auch Disturbed-Frontmann David Draiman ist kein Fan der Projektion verstorbener Künstler.

“Es macht mich irgendwie traurig”, so der Sänger in einem Interview. “Ich freue mich immer die Musik von jemandem zu hören, der von uns gegangen ist. Aber ich weiß nicht, dieses Hologramm-Ding fühlt sich für mich so an, als ob wir die Toten nicht tot sein lassen können. Und das erscheint mir sehr merkwürdig. […] Gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen einem Hologramm und einem Typen der sich anzieht wie Ronnie und dann auf die Bühne geht? […] Ronnie war Ronnie und er war der Beste auf der ganzen Welt. Egal ob du es mit jemandem wie Ronnie James Dio oder Michael Jackson machst: respektiere die Legende! Und mich persönlich stört das. Vielleicht weil ich Ronnie so liebe und ihn als Gott der Stimm-Fähigkeiten verehre. Ich weiß es nicht. Es nervt mich nur.”