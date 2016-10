Wacken Open Air macht gemeinsame Sache mit Radio BOB

Aus der Ankündigung zur zukünftigen Zusammenarbeit von Radio BOB und Wacken Open Air:

“Es weht ein neuer Wind in der Radiolandschaft und ab heute gibt es mächtig was auf die Ohren! Radio BOB!, der Rock- und Metal Sender, der in Schleswig-Holstein und Hessen über UKW sowie in ganz Deutschland über Digitalradio zu hören ist, wird nationaler Radiopartner des W:O:A

Neben vielen Sondersendungen, Verlosungen und weiteren Programmaktionen, die wir zusammen mit dem Radio BOB! Team planen, wird es auch einen eigenen Stream geben. Dieser liefert euch die musikalischen Highlights aus mittlerweile 27 Jahren W:O:A und vieler anderer Veranstaltungen wie Full Metal Mountain, Full Metal Cruise, Wacken Winter Nights oder den Hamburg Metal Dayz.

Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit und wünschen allen Metalheads viel Spaß beim hören!

Den Channel findet ihr unter: www.radiobob.de“