Dave Mustaine hat ‘Hardwired’ gehört – und das denkt er über den Metallica-Song

Dave Mustaine: Metallica haben es nur meinetwegen in die Rock and Roll Hall of Fame geschafft Bescheidenheit ist nicht die Stärke des Megadeth-Frontmanns. So meint Mustaine auch, dass es Metallica ohne ihn nie so weit gebracht hätten. Die Beziehung vom Megadeth-Frontmann und Metallica ist seit dem Rauswurf von Mustaine im Jahr 1983 angespannt. Genau deshalb ist es auch so spannend, was Dave von dem neuen Song 'Hardwired' hält.

Auch den Radiosender WRIF hat genau das Interessiert und fragte Mustaine in einem neuen Interview, ob er die erste Auskopplung von HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT schon gehört hätte und was er vom neuen Metallica-Stück hält.

“Hast du den neuen Track schon gehört?”

“Mustaine: Das habe ich.”

“Was hälst du von dem Song?”

“Dazu werde ich lieber nichts sagen.”

Schade eigentlich…