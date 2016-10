Dave Mustaine zeigt Einsicht: “Es ist schwer mit mir zu arbeiten”

Im Interview mit dem Radiosender 97X sprach Dave Mustaine über seinen Arbeitsethos. Dabei gesteht sich der Megadeth-Frontmann durchaus ein, nicht der einfachste Arbeitskollege zu sein.

“Warum es schwer ist mir zu arbeiten, liegt zum Teil daran, dass ich von mir selbst verlange, das best mögliche zu tun”, gibt Mustaine selbstkritisch zu. “Ich denke, wenn du das tust, neigst du auch dazu, genau das von anderen auch zu verlangen.”

Dave Mustaine wird missverstanden

“Ich weiß, dass es häufig falsch rüberkommt, wenn ich zu Menschen ‘Nein’ sage. Ich meine dann nicht ‘Nein. Und jetzt hau ab.’ Es geht mir eher darum verstehen zu geben ‘Nein, ich denke das geht besser’ oder ‘Nicht gerade jetzt’.”

Dieses Missverständnis führe häufig dazu, dass Menschen sich vor den Kopf gestoßen fühlten: “Sie mögen einfach keine Zurückweisung”, meint Mustaine. “Ich selbst mag auch gan bestimmt keine Zurückweisung. Keine Ahnung, vielleicht ist das für euch OK, aber eben nicht für mich. Wenn ich also ‘Nein’ zu ihnen sage, werden die Leute wütend. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Man ein Mädchen dazu aufgefordert habe, bei einem Schulball mit mir zu tanzen und sie zu mir ‘Nein’ sagte, da dachte ich mir, ‘Ich werde jedem erzählen, was du bist’”, was genau Dave damit meint, darüber können wir wohl nur spekulieren.