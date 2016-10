Der Ruf ist auch in der METAL HAMMER-Redaktion oft gehört: Wo sind die neuen Headliner? Die neuen Iron Maiden, Motörhead oder Black Sabbath?

Disturbed-Frontmann David Draiman erteilt diesen Forderungen jetzt eine konsequente Absage: Diese Schuhe seien einfach nicht zu füllen. Im Interview mit Topsify formulierte der Sänger: “Wenn du Sabbath, Maiden oder Metallica bist, hast du einen Fußabdruck etabliert, der auf keinen Fall repliziert werden kann. Du bist zu mächtig, zu originell, zu wegweisend. Von irgendjemandem zu verlangen diese Schuhe zu füllen ist keine sinnvolle Forderung. Aber alles was ich sagen kann ist, dass diejenigen von uns, die immer noch das tun werden, was wir tun, wenn die großartigen Leute in Rente gegangen sind – was hoffentlich noch viele Jahre dauert – die Fahne hochhalten und stolz schwenken werden.”