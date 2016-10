Dee Snider entschuldigt sich bei Chris Barnes nach negativen Äußerungen über Cannibal Corpse

Nach negativen Äußerungen über das erste Cannibal Corpse-Album EATEN BACK TO LIFE hat sich Dee Snider jetzt beim damaligen Frontmann der US-Deather Chris Barnes auf Twitter entschuldigt. Im Interview mit Noisey hatte der ehemalige Twisted Sister Frontmann – der sich 1985 vehement gegen eine Zensur der US-Musikindustrie einsetzte – geäußert, dass er “25 Jahre im Radio” sei und “einmal eine Platte in den Müll geworfen” hätte.

Diese Scheibe sei das Cannibal Corpse-Debüt EATEN BACK TO LIFE von 1990 gewesen. “Ich war angewidert, denn für mich war das in keiner Weise künstlerisch”, versuchte Snider zu erläutern. “Es war vulgär und ekelhaft, nur um zu schockieren. Sie sprechen darüber, eine Nonne mit einem Messer in den Arsch zu ficken – das war wirklich einer der Songs. Ich habe die Texte gelesen und, weißt du, ich bin ein Künstler, ich bin für Kreativität, für Erkundungstrips. Gib mir etwas, was deine künstlerisches Statement wiedergibt. Aber wenn du nur die widerlichsten und verwerflichsten Dinge aufschreibst, die dir einfallen, nur um zu schockieren, dann ist das für mich keine Kunst. Geht das zu weit? Das geht zu weit!”

Diese Ansicht teilt vor allem der damalige Cannibal Corpse-Frontmann Chris Barnes nicht, der, wie Blabbermouth berichtet, Snider sogleich auf Twitter harsch zurechtwies (und seinen Tweet wenig später wieder löschte). Dee Snider erkannte seinen eigenen Fehler und gestand ein “Ok, ich habe über deine Band gelästert, du hast über mich gelästert. Quid pro quo”. Nach einem kurzen Hin-und-Her versöhnten sich die Internet-Streithähne dann wieder.

@sixfeetofficial Fair enough Chris. I talked shit about your band, you talk shit about me. Quid pro quo. — Dee Snider (@deesnider) 30. Oktober 2016

+

It was just kinda dicked out to say that Dee https://t.co/A8dmF8gFmC — Chris Barnes (@sixfeetofficial) 30. Oktober 2016

@deesnider Ive been a fan since 84and to hear that you were so judgmental to throw our cd in the trash dude you stood up against censorship — Chris Barnes (@sixfeetofficial) 30. Oktober 2016

I apologize to @sixfeetofficial & @CorpseOfficial for what I said. Could have made my point without it. As Chris said, „It was a dick move.“ — Dee Snider (@deesnider) 30. Oktober 2016