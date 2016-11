Diabulus In Musica: Seht hier exklusiv das neue Video ‘Invisible‘

Diabulus In Musica stehen für klassische Musik mit ungezügeltem, modernen Metal. Als der prominenteste Symphonic-Metal-Export aus Spanien sorgt der Fünfer seit Veröffentlichung ihres Debüt-Albums SECRET im Jahr 2010 weltweit für Furore.

Am 18. November erschein nun mit DIRGE FOR THE ARCHONS der inzwischen vierte Langspieler der Band, welcher den Hörer in eine längst versunkene Welt mit opernhaftem Flair, rauen Growls, epischen Chören, orchestralen Einlagen und natürlich puren Metal entführen will.

DIRGE FOR THE ARCHONS: Tracklist

Battle of of Atlantis Earthly Illusions Marble Embrace Invisible Crimson Gale Ring Around Dark Fairies’ Carousel A Speck In The Universe Hiding From You The Voice Of Your Dreams The Hawk’s Lament Bane The River Of Loss Zauria Lies in your Eyes (Live – Bonus Track) St.Michael’s Nightmare (Live – Bonus Track)

Videpremiere: ‘Invisible‘

Exklusiv bei uns könnt ihr euch das neue Video zu ‘Invisible‘ anschauen. Viel Spaß!