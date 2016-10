Die 10 eigenwilligsten Alben-Empfehlungen für Herbst/Winter 2016

7 von 10

Wenn jemand die Lücke, die The Dillinger Escape Plan leider bald hinterlassen werden annähernd füllen könnte, dann wohl die Kanadier von Ion Dissonance. Das neue Album CAST THE FIRST STONE erscheint am 18. November und steht in Punkto Brutalität und vor allem technischer Finesse ihren Genre-Kollegen in fast nichts nach. Wer’s also vertrackt mag, hier entlang!