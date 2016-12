Die 20 metallischsten Geschenke zu Weihnachten – Teil 2

Was schenkt man zu Weihnachten, wenn einem einfach nichts einfallen will? Richtig: Unterwäsche – Aber bitte mit Stil! Mit dieser Kombination aus Heavy Metal-Socken (Zum Shop) und Marilyn Manson-Unterbuxe (Zum Shop) kann nichts mehr schief gehen!

So schmücket den Baum gar metallisch! Mit dieser ausgefallenen Volbeat-Christbaum-Kugel kein Problem! (Zum Shop)

Für alle die gern ein Statement setzen: Lemmy Forever! Dazu brauchen wir glaube ich keine weiteren Worte verlieren: Must Have! (Zum Shop)

Pure Fucking Schal: Auch mit diesem Arch Enemy-Merchandising könnt ihr ein klares Statement setzen! (Zum Shop)

Zum gammeln auf dem Sofa oder für den Sonntäglichen Spaziergang zum nächsten Späti: Die Five Finger Death Punch-Jogginghose für den Mann (oder die Frau) von heute! (Zum Shop)

Auch für den dicksten Stiernacken geeignet: Die Cannibal Corpse-Mütze! (Zum Shop)

Rammstein-Fans und Vinyl-Sammler aufgepasst: Das XXI – Vinyl Box Set hält sieben Platten in einer überaus schicken Box bereit! (Zum Shop)

Nach Halloween ist vor Halloween: Und davon mal vollkommen abgesehen ist diese Iron Maiden-Maske mit PIECE OF MIND-Eddie passt zu jedem Anlass! (Zum Shop)

Last but not least: Durch die Weihnachts-Saison 2016 ohne einen der angesagten Christmas-Pullover? Undenkbar! Und dieser Guns N’ Roses-Sweater ist tatsächlich gar nicht mal (so) hässlich! (Zum Shop)