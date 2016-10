Die Böhsen Onkelz laden zur “Generalprobe”

Es ist nicht mehr lange hin, bis die Hallen-Tour der Böhsen Onkelz im November startet. Jetzt gab die Band auf Facebook bekannt, dass sie auch die letzte “Probe” öffentlich stattfinden lassen will, damit die Fans Kevin Russell und Co. vor Ort “auf die Finger gucken” können und somit auch “als erste checken, welche Songs auf der Setliste stehen, wie die Bühne aussieht und wie beeindruckend das Licht ist.” Die Generalprobe der Tour wird also kurzerhand in die ÖVB-Arena in Bremen verlegt, um genug Onkelz-Anhängern den Zugang zu ermöglichen.

Die Tickets werden ab dem 7. Oktober, 10:00 Uhr ausschließlich im Böhse Onkelz Ticket Shop verfügbar sein und knapp 60€ kosten.