Die METAL HAMMER Dezember-Ausgabe: Metallica, History: Marilyn Manson + Kyuss, Steve Harris, With Full Force u.v.a.

Seit dem letzten reinrassigen Metallica-Album DEATH MAGNETIC sind lange Jahre vergangen. Nun steht die Veröffentlichung des ersehnten HARDWIRED… TO SELF DESTRUCT unmittelbar bevor. Unser Autor Sebastian Kessler reiste nach New York, um sich das neue Werk anzuhören, die Band zu treffen und mit Sänger James Hetfield und Gitarrist Kirk Hammett über musikalische Herausforderungen, lyrische Konzepte und Metallica im Jahr 2016 zu sprechen. All das und wie das Opus tatsächlich klingt lest ihr in unserer umfangreichen Titelstory.

Zum 20. ANTICHRIST SUPERSTAR-Jubiläum huldigt Frank Thießies dem Meilenstein, der Marilyn Manson etablierte.

History: Marilyn Manson

History: Kyuss

Das Kyuss-Debüt WRETCH wird 25. Im Gespräch mit John Garcia erörtern wir die nachhaltige Bedeutung des Werks.

Update-Interview: With Full Force

Das With Full Force ändert nicht nur den gewohnten Austragungstermin, sondern auch seinen Veranstaltungsort. Das Warum klärt ein ausführliches Interview mit Veranstalter Sven Borges.

Außerdem: Civil War, Helmet, Sixx:A.M., Rock Wolves, Vader, Attila, Downfall Of Gaia u.v.a.

Heft-CD MAXIMUM METAL VOL. 224: Nightwish, Sixx:A.M., Freedom Call, Devilment, Forever Still, Annisokay, Drescher, Hardbone, Craving

Poster

In Flames + Amon Amarth