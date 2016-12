Die METAL HAMMER Januar-Ausgabe 2017: Lemmy, Metal-Rückblick 2016, Max & Iggor Cavalera, Special: Metal-Familien

Fast ein Jahr nach dem Tod von Ian Fraser Lemmy Kilmister ziehen wir Bilanz, was die Szene wirklich verloren hat: Unser Autor Frank Thießies sprach mit den ehemaligen Motörhead-Mitgliedern Mikkey Dee und Phil Campbell über den Verlust, den unterschiedlichen Umgang damit sowie ihre neuen Projekte. Dazu interviewte er den Besitzer von Lemmys Stammkneipe Rainbow in L.A. sowie Wacken-Mitorganisator Thomas Jensen, der über die Fortschritte der Rainbow-Dependance auf dem heiligen Acker Auskunft gibt. Und natürlich kommen auch langjährige Fans zu Wort und lassen uns an ihren schönsten Anekdoten mit und über Lemmy teilhaben

Der große Metal-Rückblick

Im großen Metal-Rückblick erfahrt ihr, welche Alben und Konzerte die Redaktion 2016 begeisterten, welche Themen das Heft bestimmten und welche Band das Album des Jahres stellt.

Außerdem: Große Weihnachtsverlosung mit Preisen im Wert von mehreren tausend Euro + eure Meinung im Jahrespoll!

Max & Iggor Cavalera

Anlässlich der Jubiläumstour zum Sepultura-Album ROOTS bat unsere Autorin Christina Wenig Max und Iggor Cavalera vor dem Berlin-Konzert zum Gespräch über das Kultwerk.

Special: Metal-Familien

Todd Campbell, Sven Dirkschneider, Zyon Cavalera und Sebastian Tägtgren sprechen über ihre prominenten Väter, das Aufwachsen als Rockstar-Kinder und ihren eigenen musikalischen Werdegang.

METAL HAMMER PARADISE

Zum vierten Mal fand in diesem Jahr unser METAL HAMMER PARADISE am Weissenhäuser Strand statt. Wir berichten von großen Konzerten und kleinen Sternstunden.

Exklusive Leseprobe

‘Soul On Fire. Leben und Musik von Peter Steele’

Außerdem: Avenged Sevenfold, Trivium, Sepultura, Nightwish, Slipknot, Evanescence, Sabaton vs. Accept u.v.m.

Heft CD MAXIUM METAL Vo. 225

Powerwolf, Grave Digger, Gotthard, Sepultura, Betontod, As Lions, Lancer, Primordial, Excrementory Grindfuckers

Poster

Satyricon + Motörhead

Ihr bekommt METAL HAMMER 01 /2017 jetzt am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!