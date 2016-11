Disturbed treten bei australischer Casting-Show auf

Nach einer im Juli 2011 angekündigten, unbefristeten Pause, kehrten Disturbed am 21. August 2016 mit ihrem aktuellen Studioalbum IMMORTALIZED auf die Bildfläche zurück. In Australien schaffen es die Nu-Metaller damit am 7.11. bis in die Prime Time: Sie werden bei dem erfolgreichen Casting Show-Format „The X Factor“ auftreten und ihr Simon & Garfunkel-Cover ‘The Sound Of Silence’ spielen.

Disturbed in Total bekifft

David Draiman über die Aufnahmen zu ‘The Sound of Silence’:

„Es war das Ende meines Arbeitstages. Ich war erschöpft und erwartete nicht, noch einmal singen zu müssen. Also nahm ich einen Zug aus einer großen, fetten Bong. Dann kam Kevin (Churko, Produzent), spielte mir das Arrangement vor und sagte, ‚Willst du versuchen, dazu zu singen?‘.

Ich dachte mir ‚Ich bin total high! Ich bin verdammt nochmal bekifft!‘ Aber ich habe mich aufgerafft und bin für zwei Stunden oder vielleicht auch mehr, zurück in die Gesangskabine gegangen. Einfach nur um die Vibes zu spühren und ein Gefühl zu entwickeln.“