Dream Theater: Große Europatour angekündigt

IMAGES AND WORDS ist eines der wichtigsten Alben in der Karriere von Dream Theater. Im kommenden Jahr feiert der Langspieler seinen 25. Geburtstag. Das nehmen Dream Theater zum Anlass, um auf große Europatour zu gehen.

Dream Theater werden auf der Tour nicht nur IMAGES AND WORDS in voller Länge spielen, zusätzlichen beinhaltet die Setlist auch noch weitere Songs aus ihrem umfangreichen Katalog. Tickets sollen ab dieser Woche erhältlich sein und weitere Termine will die Band in den kommenden Wochen ankündigen.

Im Gespräch mit „Metal Insider“ erinnert sich John Petrucci an die Aufnahmen von IMAGES AND DREAMS zurück und inwiefern sich das Album von ihrem Debüt WHEN DAY AND DREAM UNITE unterscheidet:

Beim ersten Album waren wir sehr jung. Wir hatten gerade unseren Vertrag unterzeichnet und hatten nicht viel Zeit, um das Album aufzunehmen. Wir lebten als Band in Pennsylvania zusammen und nahmen dabei das Album auf. Wir hatten nicht wirklich Erfahrung. IMAGES AND DREAMS kam ein bisschen später und wir waren alle etwas erfahrener, hatten mehr Ausrüstung und mehr Ideen davon, was wir eigentlich machen wollten. Das Studio war wunderschön und wir hatten mehr Zeit für die Aufnahmen. Wir waren zwar immer noch in einer Situation, wo unser damaliger Produzent (David Prater) das ganze Schiff gesteuert hat, aber die ganze Erfahrung war viel augenöffnender für uns und es war wie ein Wirbelsturm.

Images, Words & Beyond: Deutsche Tourdaten

10. Februar 2017: Ludwigsburg – MHP Arena

11. Februar 2017: Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

14. Februar 2017: Hamburg – Mehr

Am 29. Januar 2016 erschien mit THE ASTONISHING das aktuelle Album von Dream Theater. Lest hier unser Review zum Album: