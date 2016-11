Eine Woche HARDWIRED … : Das sind unsere Lieblingssongs

3 von 9

Katrin Riedl: "Mein Lieblingslied von HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT? Eigentlich haben zwei Songs diesen Titel verdient: Zum einen fahre ich total auf Hetfields groovenden Gesang im Refrain von ‘Moth Into Flame’ sowie das Grundthema des Stücks ab. In Sachen Thrash-Vollbedienung sehe ich ‘Spit Out The Bone’ als wichtig für das Gesamtwerk an: Immerhin rettet der Song durch seine Platzierung am Schluss den Gesamteindruck eines zwar tendenziell guten, aber teils doch etwas wechselhaften Werks."